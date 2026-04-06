В Ленобласти ведут поиски незаконного монтажа оборудования на опорах ЛЭП

06 апреля 2026, 17:23

В Ленинградской области за первые месяцы 2026 года специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» уже обнаружили 20,2 км незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи. Об этом рассказали в пресс-службе компании.





Энергетики потребовали от компаний получить технические условия для размещения объектов связи на опорах, а также заключить договоры по поводу трёх километров незаконных подвесов. Владельцы 6,8 километров линий уже заключили соглашение с электросетевой организацией, а по 10,4 километрам линий связи оформление договорных отношений продолжается.





«Несанкционированный подвес стороннего оборудования на объекты электросетевого хозяйства без согласования с энергетиками приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи», — пояснили представители компании «Петербургскому дневнику».