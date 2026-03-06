В Подмосковье отремонтируют около 600 км воздушных ЛЭП
Около 385 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ и свыше 211 км ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ собираются отремонтировать в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Работы проведут специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети — Московский регион».
Кроме того, от деревьев и кустарника расчистят около 7,8 тыс. гектаров просек под воздушными ЛЭП. Все эти мероприятия нацелены на увеличение надёжности электроснабжения в регионе.«Помимо ремонта воздушных ЛЭП, в планы на этот год входит ремонт более 218 километров кабельных линий, 160 силовых трансформаторов и 1 750 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о запрете проникать на закрытую территорию энергообъектов и пытаться препятствовать их работе. К таким действиям россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за эту «работу», а иногда выдают себя за представителей силовых структур и вынуждают людей действовать по их указке обманом и угрозами.
В министерстве напомнили, что порча объектов энергетической инфраструктуры расценивается как теракт. Поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру: 8 (800) 224-22-22.