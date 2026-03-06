В Подмосковье отремонтируют около 600 км воздушных ЛЭП

06 марта 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Около 385 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ и свыше 211 км ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ собираются отремонтировать в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Работы проведут специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети — Московский регион».



