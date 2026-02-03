На опорах ЛЭП в Подмосковье нашли 276 000 нелегальных линий связи

03 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в прошедшем году выявили в Подмосковье 276 000 нелегально смонтированных на опорах ЛЭП проводов волоконно-оптических линий связи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэнерго.





Общая протяжённость нелегальных ВОЛС превысила 600 километров. Провайдеры смонтировали их на инфраструктуре компаний без заключения договора с «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».



Такие незаконные действия создают угрозу стабильной работе электросетевого оборудования, могут привести к аварийным ситуациям с обесточиванием потребителей.



Провайдерам предлагается заключить договор с компаниями или демонтировать линии связи, компенсировав ущерб.

«Размещая ВОЛС без договора, без проекта, без маркировки, недобросовестные провайдеры и телеком-компании не платят за доступ к ЛЭП и технические согласования на размещение сетей связи. Получая плату от граждан за услуги интернет-связи, они не информируют их о незаконности размещения сетей», – подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.