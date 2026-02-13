В Подмосковье за год ввели в эксплуатацию более 6,4 тыс. км ЛЭП
Более 6 400 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также свыше 2 400 МБА трансформаторной мощности ввели в эксплуатацию в Московской области в 2025 году компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Работы проводились как для подключения новых объектов, так и для повышения надёжности электроснабжения уже имеющихся.
«Мы не просто строим сети — мы создаем условия для стабильной работы социальной инфраструктуры. (…) Компании работают над этим в строгом соответствии с принятыми инвестиционными программами и в рамках исполнения обязательств по льготному технологическому присоединению», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Он добавил, что развитие электросетевого хозяйства региона продолжится и в этом году.
