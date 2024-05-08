В лесах Московской области на 8-10 мая сохраняется низкий уровень пожароопасности

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Жителям региона рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах Московской области на 8-10 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
8 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.
Стоит отметить, что с начала недели не было зафиксировано ни одного возгорания в подмосковных лесах.
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«9 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. 10 мая на всей территории Московской области первый класс пожарной опасности сохраняется. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 4-11С, ночью от минус 2С до плюс 1С. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен мокрый снег», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что с начала недели не было зафиксировано ни одного возгорания в подмосковных лесах.
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Мира Полтева