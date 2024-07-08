Житель Павловского Посада Царевский создаёт сад Памяти

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Сад Памяти, состоящий из плодовых деревьев и дубов, создаёт уже более 20 лет житель Павлово-Посадского городского округа Лев Царевский, с ним встретился глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава округа обсудил с Львом Царевским способы сохранения и преумножения деревьев в саду, а также опашку сада, чтобы защитить его от возможных пожаров», — говорится в сообщении.Льву Аркадьевичу Царевскому 89 лет. 21 год назад у него обнаружили онкологическое заболевание в 3 стадии. Именно тогда Лев Аркадьевич и начал сажать свой сад Памяти. Присоединиться к этому начинанию и посадить свой сад Памяти может любой желающий.
Ранее сообщалось, что для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского организовали праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…», на нём выступили артисты и коллективы Сауровского дома культуры.
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