В лесах Подмосковья к концу недели ожидается высокий уровень пожарной опасности

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На территории гослесфонда Московской области ожидается третий и четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня в регионе сохраняется II класс пожарной опасности, а в некоторых лесничествах малый уровень.
Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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«5 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. 6 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах ожидается III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.
Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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Мира Полтева