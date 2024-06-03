В Щёлкове в ходе рейда выявили пять случаев незаконной перевозки отходов

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
Инспекторы Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области выявили в Щёлкове пять автомобилей-нарушителей во время проверки транспортировки отходов. Всего на предмет соблюдения правил перевозки крупногабаритного мусора в ходе рейда осмотрели 32 грузовика.
«В Подмосковье – время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой оставшегося после ремонта мусора. В регионе повсеместно работают камеры дорожной сети, автоматически фиксирующие нарушителей. Также наши инспекторы самостоятельно проводят экологические рейды», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.В ведомстве напомнили, что перевозить отходы можно только со специализированным разрешением. Водители автотранспорта обязаны иметь талон (ОССиГ), получить который можно на региональном портале госуслуг.
Незаконное складирование мусора влечёт не только задержание грузовика, но и наложение штрафа.
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Лора Луганская