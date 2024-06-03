В Пушкинском приступили к плановым отключениям горячей воды

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В городском округе Пушкинский началось плановое отключение горячей воды. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.
«Отключение горячей воды – это необходимая мера. Также проводим гидравлические испытания сетей, чтобы выявить слабые места. Всего на территории округа – 127 котельных и 34 теплоснабжающие организации», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.Он добавил, что график планового профилактического ремонта и обслуживания котельных округа для подготовки к осенне-зимнему периоду можно найти на сайте администрации. Помимо этого, информация доступна на интерактивной карте коммунальных услуг Московской области.
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