Загруженность подмосковных дорог утром 4 июня составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 4 июня, оценивается в пять баллов, сложности с проездом отмечаются на трёх федеральных трассах и восьми шоссе при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения фиксируются на участках трасс М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Носовихинское, Ленинградское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили водителям о необходимости сохранять внимание за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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Лев Каштанов