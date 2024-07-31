В лесах Подмосковья обустроили 16 новых мест для отдыха

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Ещё 16 обустроенных мест для отдыха появилось в лесах на территории городских округов Пушкинский, Мытищи и Дмитровский, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Новые места для отдыха обустроили в Хлебниковском, Деденёвском, Тишковском, Дмитровском, Тимоновском, Дутшевском, Рогачёвском, Костинском, Орудьевском и Лобненском участковых лесничествах. Кроме того, было отремонтировано 50 ранее установленных мест для отдыха в лесу», — говорится в сообщении.В каждом обустроенном месте для отдыха есть беседка и места для разведения костра и сбора мусора. Для защиты от лесного пожара вокруг площадки создаётся минерализованная полоса шириной не менее полуметра.
В ведомстве напомнили, что разводить костры в лесах можно строго в пределах отведённых для этого зон. Нарушителям грозят крупные штрафы.
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