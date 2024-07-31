В лесах Подмосковья обустроили 16 новых мест для отдыха

В России появился мультимиллионер, который выиграл в лотерею. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Сумма его выигрыша составила 170 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».