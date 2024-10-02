В лесах Подмосковья с начала года провели более 35 тыс. патрулирований

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 35 тысяч патрулирований провела с начала текущего года лесная охрана в Московской области для обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«С начала года лесная охрана провела 35 380 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах. В ходе патрулирований было выявлено 963 нарушения, составлено 479 протоколов и назначено 340 штрафов на общую сумму более 28 млн рублей», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве напомнили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в Подмосковье составляют для физического лица — до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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