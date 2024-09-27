Пожароопасность в подмосковных лесах в выходные снизится впервые с конца августа

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Класс пожарной опасности в подмосковных лесничествах в предстоящие выходные снизится с V (чрезвычайного) класса до I (отсутствует). Об этом информировали в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
«27 сентября на всей территории области ожидается V класс пожарной опасности, а 28 сентября - I класс. В воскресенье I класс пожарной опасности прогнозируют в большинстве лесничеств региона. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается II класс», – говорится в сообщении.Это первое понижение уровня пожароопасности в лесах Подмосковья с августа. Последние недели сохранялся V класс. Из-за этого на всей территории области ввели ограничения на пребывание граждан и въезд в леса транспортных средств. Их снова продлили – до 1 октября.
Как напомнили в ведомстве, если заезд автолюбителя в лес привёл к возгоранию, последует уголовная или административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Для профилактики возгораний увеличено число патрульных групп лесной охраны. Вместе с сотрудниками полиции и МЧС они выявляют нарушителей ограничений.
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Лора Луганская