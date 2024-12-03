В лесах Подмосковья с начала года вырубили около 6 тыс. аварийных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Почти 6 тысяч аварийных деревьев вырубили в лесах Московской области с начала текущего года, работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На сегодняшний день с территории лесного фонда Подмосковья убрано 5891 аварийное дерево, внесенное в государственное задание на 2024 год. Работы во всех подмосковных лесничествах проводят специалисты Центрлесхоза и подрядчики», — отметил глава Комлесхоза области Евгений Агулов.Отмечается, что больше всего аварийных деревьев было ликвидировано на территории Подольского лесничества — 1166. Второе место по этому показателю занимает Клинское лесничество, где убрали 580 опасных деревьев. На третьем месте Волоколамское лесничество с 510 ликвидированными деревьями, на четвёртом — Сергиево-Посадское лесничество (504 дерева), а на пятом — Ступинское лесничества, откуда убрали 493 опасных дерева.
Читайте также:
В Подмосковье назвали муниципалитеты с самым большим числом лесных пожаров
Чернореченский лес в Дубне ждут большие преобразования
В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса
Лев Каштанов