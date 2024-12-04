В лесах Подмосковья с начала года заблудились более 600 человек

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
627 человек заблудились в лесах на территории Московской области с начала текущего года, всех их удалось живыми, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«С начала 2024 года мы получили звонки от 627 человек, которые заблудились в лесу. С просьбой помочь найти дорогу домой звонили либо сами потерявшиеся, либо их родственники и соседи. К счастью, все вернулись к своим родным», — цитируются в сообщении слова главы Комлесхоза области Евгения Агулова.Отмечается, что с сентября по ноябрь в подмосковных лесах заблудились 63 человека: 27 мужчин, 26 женщин и десять детей. Большинство заблудившихся были одеты в неяркую одежду или камуфляж, что затрудняло поиски.
В ведомстве напомнили, что для похода в лес следует выбирать яркую одежду, а также обязательно брать с собой полностью заряженный телефон, воду и набор необходимых лекарств. Кроме того, рекомендуется рассказать родным или соседям, куда вы идёте.
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Лев Каштанов