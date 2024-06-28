В лесах Подмосковья устроили более 1,5 тыс. километров минерализованных полос

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше полутора тысяч километров минерализованных полос создали в лесах Московской области для противодействия пожарам, годовой план по этим мероприятиям выполнен на 86%, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они не позволяют возгоранию распространиться на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий», — пояснил глава областного Комлесхоза Евгений Акулов.Отмечается, что на сто процентов работы по обустройству минерализованных полос выполнены на территории восьми областных лесничеств. Это «Русский лес», Московское учебно-опытное лесничество, а также Звенигородское, Волоколамское, Талдомское, Луховицкое, Ступинское и Сергиево-Посадское лесничества.
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