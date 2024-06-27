В лесах Подмосковья за сутки потерялись три человека

В Подмосковье начался период сбора ягод, на полянках и в лесах уже поспела земляника и черника, где-то можно отыскать костянику.

«Во-первых, важно помнить, что в границах некоторых особо охраняемых природных территорий собирать ягоды запрещено, поскольку это может привести к повреждению краснокнижных растений, а также к сбору плодов, которые являются кормом для редких видов животных.Во-вторых, следует учитывать, что некоторые ягоды, такие как занесённые в Красную книгу Московской области, собирать запрещено в любом месте», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.