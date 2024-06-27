В лесах Подмосковья за сутки потерялись три человека

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Трёх человек, потерявшихся в лесах Московской области, вывели из чащи подмосковные спасатели в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В частности, две женщины заблудились в лесном массиве в районе деревни Заполицы Орехово-Зуевского городского округа. Поняв, что в поисках грибов и ягод они сбились с дороги, женщины позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112».
В тот же день к за помощью спасателей обратились родственники 70-летнего мужчины, который в назначенное время не вышел из леса у деревни Криулино Павлово-Посадского округа. Мужчину удалось обнаружить неподалёку от того места, где его ожидали родственники.
Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась.
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«Спасатели выехали на место и связались с женщинами по телефону, а потом принялись прочёсывать лес, работая на отклик и подавая звуковые сигналы. Через час с начала поисков они обнаружили обеих женщин и вывели их из леса», — говорится в сообщении.
В тот же день к за помощью спасателей обратились родственники 70-летнего мужчины, который в назначенное время не вышел из леса у деревни Криулино Павлово-Посадского округа. Мужчину удалось обнаружить неподалёку от того места, где его ожидали родственники.
Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась.
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Лев Каштанов