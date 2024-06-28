Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности в лесу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют жителям Подмосковья соблюдать правила безопасности в лесу. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
После обильных дождей начался сезон сбора грибов и ягод. Однако многие забывают, что лес может быть опасным местом, даже для опытных грибников.
В нештатной ситуации работники подразделения рекомендовали населению не паниковать, а внимательно осмотреться на месте и позвонить в экстренные службы.
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«Любителям тихой охоты стоит подготавливаться к походу в лес заранее. Прежде всего нужно сообщить родственникам о своем маршруте и о примерном времени возращения домой. С собой необходимо взять заряженный телефон, зажигалку, запас воды и продуктов, фонарик, компас, свисток, головной убор, спрей от насекомых и необходимые лекарства. Для подобной прогулки лучше выбрать одежду ярких цветов со светоотражающими элементами. Также следует воздержаться от открытых нарядов, чтобы защитить свою кожу от укусов насекомых и колючих веток», — поделился начальник отдела Сергей Жукин.
В нештатной ситуации работники подразделения рекомендовали населению не паниковать, а внимательно осмотреться на месте и позвонить в экстренные службы.
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Мира Полтева