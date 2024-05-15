В лесах Подмосковья в этом году посадят более 620 тысяч деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Около 620 тысяч деревьев планируют посадить в Московской области в текущем году в рамках работ по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В текущем году планируется посадить почти 400 тысяч сосен, более 220 тысяч елей и более 1,5 тыс. дубов», — уточнил глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве также отметили, что в мае под посадки деревьев планируется подготовить более 112 гектаров почвы, а в сентябре — ещё более десяти гектаров. Итого в Подмосковье за год новые леса появятся на площади более 120 га.
Отмечается, что к искусственному восстановлению лесов прибегают в том случае, если обеспечить естественное лесовосстановление невозможно, кроме того, деревья высаживают на участках, где деревья погибли.
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