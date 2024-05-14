В лесу Дмитровского округа обустроят экотропу

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Обустройство экологической тропы ведётся на территории Орудьевского участкового лесничества в Дмитровском городском округе, в работе принимают участие ученики школьного лесничества «Муравейник» под руководством своих наставников, им помогают лесничие, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Экологическую тропу ребята обустраивают в квартале 24 Орудьевского лесничества, где проходит лесная дорога. Юные лесничие уде провели там субботник и убрали с полутора гектаров три кубометра мусора», — отмечается в сообщении.В начале экологической тропы будет установлен информационный стенд: ребята планируют сделать это до конца учебного года. Кроме того, на тропе разместят лавочку-навигатор, навес от дождя и предупреждающие знаки. В дальнейшем здесь планируется проводить уроки по изучению местной фауны и флоры.
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