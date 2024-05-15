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В Подмосковье к концу недели ожидается повышение уровня пожарной опасности

15 мая 2024, 09:38
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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На территории Московской области до конца недели ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

«16 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — III класс пожарной опасности. Также 17 мая на территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском и Луховицком лесничествах — II класс, в Бородинском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности», — подчеркнули в ведомстве.



С начала недели сотрудниками Комлесхоза и пожарными был выявлен и ликвидирован один лесной пожар в Пушкинском городском округе, площадью 0,37 га. В случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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#лесные пожары
#комлесхоз мо
#безопасность
Подмосковные ветеринары спасли сбитую машиной собаку
15 мая 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Собаке, попавшей под машину, вернули возможность ходить врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служа министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Когда собаку доставили в клинику, ветеринары увидели, что она не опирается на заднюю правую лапу. Рентген показал оскольчатый перелом берцовых костей.

«Врачи приняли решение провести остеосинтез — хирургическую операцию по репозиции костных отломков при помощи фиксирующих конструкций. Благодаря высокой квалификации ветеринарных врачей и техническому оснащению клиники операция прошла успешно», — говорится в сообщении.
Сейчас собака проходит послеоперационное лечение и идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что специалисты Можайской ветеринарной станции исправили аномалию клюва у четырёхмесячного волнистого попугайчика.

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В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
15 мая 2024, 10:25

Фото: istockphoto / Sergey Kuznetsov

Порядка 4000 саженцев сосны высадили под Звенигородом. Об этом сообщила пресс-служба фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Акция приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи и получила название «Лес Легкова» в честь юбилея его победы на Олимпиаде.

«Еще зимой на Гонке Легкова родилась идея провести по весне экологическую
акцию по посадке леса. Лес для спортсменов, особенно для лыжников и биатлонистов — наш второй дом. Здесь мы тренируемся и соревнуемся, проводим большую часть своей жизни», — подчеркнул олимпийский чемпион Александр Легков.

В акции принимали участие экологи, волонтеры, лесники, именитые лыжники и биатлонисты. кроме этого, пустырь на котором были высажены деревья образовался после санитарной вырубки деревьев.

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В Подмосковье к концу недели ожидается повышение уровня пожарной опасности

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Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал, что делать с замёрзшими растениями
15 мая 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / Valeriy_G

Пострадали от заморозков растения необходимо обрезать и обильно полить, чтобы восстановить их здоровье. Такой совет дал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Начало мая в регионе было значительно холоднее нормы, по ночам не раз фиксировались отрицательные температуры.
«Растения с хрупкими и нежными стеблями или листьями больше других подвержены повреждениям при заморозках. Следует обрезать их повреждённые части, удалить все замороженные листья и стебли, чтобы ускорить процесс восстановления. При этом важно не повредить здоровые части растений», – сказал Чаплин РИА Новости.
После обрезки растения следует обильно полить, чтобы восстановить уровень влаги в почве. Заморозки могут привести к обезвоживанию растений, поэтому правильный полив – неотъемлемый компонент ухода, пояснил депутат.
«Кроме того, растениям необходима дополнительная защита от будущих заморозков. Можно использовать специальные материалы для укрытия. Это поможет сохранить тепло. Наконец, растения нуждаются в достаточном питании. Использование удобрений, богатых азотом и другими элементами поможет восстановить их здоровье», – отметил Чаплин.
Вместе с тем, по мнению метеорологов, период заморозков в Московском регионе этой весной уже завершён. А к середине недели ожидается существенное потепление: воздух в дневные часы прогреется до 20°С.

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#госдума
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В Солнечногорске ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
15 мая 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Многоэтажная новостройка со 147 квартирами для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь пятисекционного здания составляет более 3,7 тыс. квадратных метров, дом возведён в рамках регионального программы по национальному проекту «Жильё и городская среда», — отмечается в сообщении.
Квартиры будут переданы жильца с внутренней отделкой, установленной сантехникой и электроплитами. В помещениях также смонтированы пожарные сигнализации.

Сейчас продолжается работы по благоустройству прилегающей территории, там установят спортивные и игровые площадки, обустроят зоны отдыха.

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РБК: Кинотеатры вернулись к пиратскому показу голливудского кино
15 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/LeMusique

Российские кинотеатры вернулись к показу западных фильмов в формате предсеансного обслуживания, об этом сообщает РБК.
18 апреля кинотеатры решили отказаться от предсеансного показа пиратских фильмов из западных стран, чтобы поддержать российских кинематограф. Так, было принято решение транслировать только отечественные фильмы на протяжение месяца.

Однако, на практике желаемого эффекта достигнуть не удалось — российские фильмы не принесли прокатчикам необходимого количества сборов.

Как пишет РБК, возвращение к предсеансному обслуживанию стало единственной альтернативой для бизнеса, с помощью которой можно избежать закрытия.

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#кинотеатры
#прокат
#фильм
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Загруженность подмосковных дорог утром 15 мая составила три балла
15 мая 2024, 09:52

Фото: iStock/LeMusique

Общая загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 мая, оценивается в три балла, при этом водители могут столкнуться со сложностями при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при движении по направлению к столице фиксируются на следующих трассах: М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Носовихинское, Киевское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 723 тысяч машин: это на два процента меньше, чем было в среднем в предыдущем месяце.

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Дольщики ЖК-долгостроя «Малая Истра» получили уже 675 квартир
15 мая 2024, 09:37

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Выдача ключей дольщикам жилого комплекса «Малая Истра» подходит к концу, в настоящее время свои квартиры получили уже 675 семей участников долевого строительства из 729, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Подписание документов и приёмка квартир идёт в тесном взаимодействии с министерством жилищной политики и Фондом защиты прав дольщиков Подмосковья», — говорится в сообщении.
Строительство ЖК «Малая Истра» было начато в 2014 году. Всего планировалось возвести 17 домов, а новостройки первой очереди сдать в эксплуатацию в 2018 году. Однако застройщик ООО «Компания Промсервис» не справился с обязательствами. Темпы стройки замедлились, а проверка, проведённая в 2019 году, выявила хищение денег дольщиков.

В итоге застройщик был признан банкротом. Было принято решение достроить восемь домов первой очереди за счёт средств из федерального и областного бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсацию.
Строительство взял на себя областной Фонд защиты прав участников долевого строительства, новостройки были введены в эксплуатацию в ноябре минувшего года.

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#минжилполитики мо
#новостройки
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В Казани и Нижнекамске из соображений безопасности временно закрыты аэропорты
15 мая 2024, 09:26

Фото: iStock/Sitikka

В аэропортах Нижнекамска и Казани введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Нижнекамск не принимает и не отправляет воздушные суда с 7:55 мск, а Казань — с 7:27 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать.

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#казань
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В Котельниках открыли «Парту Героя» в честь ветерана ВОВ Жицкого
15 мая 2024, 09:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

В рамках проекта «Новая школа» в школе № 2 в честь ветерана Великой Отечественной войны Кирилла Ивановича Жицкого открыта «Парта Героя». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
В торжественном мероприятии приняли участие родные и близкие ветерана Великой Отечественной войны – сын с супругой и внуки.

«Совет Старшеклассников школы вместе с педагогами-наставниками изучали книгу воспоминаний жителей города Котельники «И нам нужна была одна Победа». Ребят привлекла история, рассказанная участником Великой Отечественной войны Кириллом Ивановичем Жицким. В годы ВОВ он пошел добровольцем в армию. На фронте был летчиком и выполнял сложнейшие задачи по доставке оружия и продовольствия партизанам Белоруссии.
Награжден орденом «Великой Отечественной Войны 1-ой степени», а также орденом «За боевые заслуги перед Отечеством», — отметили в пресс-службе.

Информация о подвигах ветерана Великой Отечественной войны находится на «Парте Героя» и все желающие смогут поближе познакомиться с историей его жизни.

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