В Подмосковье к концу недели ожидается повышение уровня пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
На территории Московской области до конца недели ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.
С начала недели сотрудниками Комлесхоза и пожарными был выявлен и ликвидирован один лесной пожар в Пушкинском городском округе, площадью 0,37 га. В случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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«16 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — III класс пожарной опасности. Также 17 мая на территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском и Луховицком лесничествах — II класс, в Бородинском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности», — подчеркнули в ведомстве.
С начала недели сотрудниками Комлесхоза и пожарными был выявлен и ликвидирован один лесной пожар в Пушкинском городском округе, площадью 0,37 га. В случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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Мира Полтева