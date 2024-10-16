В лесах Подмосковья вырос риск встречи со змеями

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Змеи, обитающие в Московской области, начинают готовиться к спячке, в связи с этим они всё чаще появляются на сухих песчаных берегах болот. Об этом жителей и гостей Подмосковья предупредили специалисты регионального министерства экологии и природопользования.
«Для того, чтобы во время прогулки по лесу избежать неприятной встречи со змеями, нужно проявлять внимательность и осторожность. Как правило, змеи не ведут себя агрессивно и не нападают первыми, так что достаточно аккуратно обойти замеченную рептилию, и неприятностей не будет. При этом для прогулок по местам, где обитают змеи, настоятельно рекомендуется надевать высокую обувь из толстой кожи или резины», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что убивать замеченную змею не нужно, и напомнили, что в регионе обитают три вида змей — обыкновенная гадюка, обыкновенная медянка и обыкновенный уж. Все эти виды являются краснокнижными.
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Лев Каштанов