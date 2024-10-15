«Насилие, голод, побои»: Зоозащитник объяснил, почему нужно запретить животных в цирках РФ

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В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках. Авторы инициативы отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, поэтому содержащиеся в цирках животные «должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты».
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» сообщил, что регулярно появляются случаи, когда животные нападают на дрессировщиков, что не может говорить об их хорошей жизни.
Он добавил, что говорить про условия содержания животных в цирке сложно, потому что это закрытая отрасль.
По его словам, дрессура диких животных не может быть гуманной, поэтому применяются различные техники насилия.
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«Недавно был случай, когда медведи насмерть загрызли своего дрессировщика, позже в другом цирке медведица во время выступления напала на дрессировщика. От хорошей жизни животные нападать не будут», — заявил собеседник.
Он добавил, что говорить про условия содержания животных в цирке сложно, потому что это закрытая отрасль.
«Для того, чтобы понять, в каких условиях животные живут в цирках, достаточно посмотреть текущую нормативную базу по размерам вольеров, клеток, и там есть минимальные параметры. В этих клетках животные содержатся 23 часа в сутки, а если им повезет, их выведут на арену на какую-то тренировку. И тут же мы должны понимать, что это не просто клетка, это полуподвальное помещение, где нет даже окон. Животные не видят солнечного света, не гуляют по траве», — рассказал зоозащитник.
По его словам, дрессура диких животных не может быть гуманной, поэтому применяются различные техники насилия.
«Если говорим о диких животных, то их не приручить с помощью простого пряника. Это всегда будет насилие. Его невозможно заставить хитростями выполнить трюк, который он не хочет. А насилие – это голод, физические побои, голос», — поделился Корецких.
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Анастасия Бондарева