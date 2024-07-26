В лесу под Рузой нашли склад патронов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Зарытый в земле склад патронов времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу у деревни Жолобово Рузского городского округа сотрудники подмосковного Центрлесхоза, опасная находка была сделана в ходе санитарно-оздоровительного мероприятия, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Старший участковый лесничий Рузского лесничества Максим Боровков сообщил о находке экстренным службам. На место оперативно приехали полицейские, спасатели и сапёры», — говорится в сообщении.
Специалисты выкопали и изъяли боеприпасы.
Ранее сообщалось, что строители в ходе работ по устройству ливневой канализации в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна обнаружили 122-милиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ.
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