В лесах Подмосковья за год установили более 60 лавочек-навигаторов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
64 лавочки с нанесёнными на них указателями установили в лесах Московской области в 2024 году, такие лавочки помогают гуляющим узнать, где находится ближайший населённый пункт, снижают риск сбиться с пути и дают передохнуть с комфортом, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Всего за год в подмосковных лесах установили 64 лавочки-навигатора. Лидерами по этим работам стали Егорьевское лесничество, где поставили 29 таких лавочек, Волоколамское лесничество — 11 лавочек и Наро-Фоминское — 10 лавочек», — рассказал председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.Проект по установке лавочек-навигаторов стартовал в Московской области в 2020 году, за это время в лесах появилось свыше 1130 таких объектов. Отмечается, что в местах, где были установлены навигаторы, снизилось количество заблудившихся.
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Лев Каштанов