В Подмосковье перед Новым годом незаконно срубили 27 хвойных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье в период проведения операции «Ёлочка-2024» было незаконно срублено 27 хвойных деревьев. Об этом по итогам операции, проходившей с 16 по 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Целью операции было пресечение незаконной заготовки на землях лесного фонда ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников.
Нарушения отмечены на территории Бородинского (3 дерева), Виноградовского (2), Московского учебно-опытного (9), Наро-Фоминского (3), Ногинского (1), Подольского (2) и Ступинского (7) лесничеств. По оценкам специалистов причинённый лесному фонду вред превысил 1 млн рублей. Материалы о незаконных рубках направлены в правоохранительные органы.
В комитете напомнили, что закон предусматривает серьёзное наказание за незаконную рубку деревьев. Административное наказание предусматривает штраф до 5 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.
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Целью операции было пресечение незаконной заготовки на землях лесного фонда ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников.
«Мобильные группы из сотрудников лесной охраны с представителями правоохранительных органов, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами провели почти 1,7 тыс. патрулирований участков леса, на которых растут хвойные молодняки и лесные культуры. Выявлено 17 фактов незаконной рубки. Всего нарушители срубили 27 деревьев», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов.Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Нарушения отмечены на территории Бородинского (3 дерева), Виноградовского (2), Московского учебно-опытного (9), Наро-Фоминского (3), Ногинского (1), Подольского (2) и Ступинского (7) лесничеств. По оценкам специалистов причинённый лесному фонду вред превысил 1 млн рублей. Материалы о незаконных рубках направлены в правоохранительные органы.
В комитете напомнили, что закон предусматривает серьёзное наказание за незаконную рубку деревьев. Административное наказание предусматривает штраф до 5 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.
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Лора Луганская