Рядом с подмосковной деревней Аксёново загорелся лес, поджигателя ищут

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Фрянвского участкового лесничества — в одном километре от деревни Аксёново городского округа Щёлково, огонь удалось потушить, в настоящее время ведётся поиск виновного в поджоге, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Площадь пожара составила 0,02 гектара, заметить возгорание удалось с помощью системы видеомониторинга. В тушении приняли участие 12 лесных пожарных, было задействовано пять единиц техники. Борьба с огнём заняла два часа. Пожар был низовым и произошёл по вине человека, идёт работа по его выявлению», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что за нарушение правил безопасности, ставшее причиной лесного пожара, в регионе назначены крупные штрафы: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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