В Подмосковье в выходные сохранится высокий класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Высокий, пятый, класс пожарной опасности сохранится на большей части территории лесного фонда Московской области и в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«21 и 22 сентября на большей части территории региона ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве – IV класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация - и в пятницу, 20 сентября. В основном в Московской области прогнозируется V класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах – IV класс», – говорится в сообщении.Как напомнили в Комлесхозе, за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская