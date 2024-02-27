В лесничествах Подмосковья создали 13 снежных холодильников для посадочного материала

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Снежные и ледовые холодильники для хранения сеянцев и саженцев обустраивают на территории лесничеств и лесопитомников Московской области, в настоящее время готово уже 13 таких хранилищ, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Снежные холодильники необходимы для временного хранения посадочного материала с момента его выкопки до проведения весенних работ по лесовосстановлению. (…) Холодильник обустраивается так: специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который накрывают соломой, лапником, песком или опилками», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.В настоящее время к использованию готовы семь ледников и шесть специально обустроенных снежных куч. Всего планируется создать 28 таких природных холодильников.
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Лев Каштанов