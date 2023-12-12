В лесопарке «Шишкин лес» для посетителей открыли лыжную трассу

Фото: СШОР «Истина»
В Павловской Слободе в городском округе Истра открылась лыжная трасса лесопарка «Шишкин лес». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Там отметили, что сейчас в парках и лесопарках Московской области работают 52 лыжные трассы. 16 декабря рядом с лыжнёй в Павловской Слободе откроется пункт проката необходимого инвентаря.
В рамках благоустройства в лесопарке «Шишкин лес» создали новые дорожные пути и велодорожки, которые зимой можно использовать как лыжные трассы. Вдоль дорожек установлены системы освещения и видеонаблюдения.
Гости лесопарка могут посетить не только лыжню, но и благоустроенные зоны. Так, в лесопарке обустроены спортивные и детские площадки.
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В рамках благоустройства в лесопарке «Шишкин лес» создали новые дорожные пути и велодорожки, которые зимой можно использовать как лыжные трассы. Вдоль дорожек установлены системы освещения и видеонаблюдения.
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Лора Луганская