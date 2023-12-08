Лыжный Кубок Александра Большунова может собрать около 1 тыс участников

Фото: Минспорт МО
На трассе спортивной школы «Истина» в Истре 20 февраля 2024 года пройдёт Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам. На соревнования ждут около 2 тыс участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Будем масштабировать Кубок Александра Большунова. Если в прошлом году он собрал порядка 1 тыс участников, то в этом году, думаю, увеличим их число до 2 тыс», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.Дату проведения соревнований объявил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в ходе тренировки в спортшколе «Истина». Победители и призёры турнира получат награды и подарки из его рук.
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