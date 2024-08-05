В деревне Спасское запустят котельную после плановых работ

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Плановые работы в котельной, расположенной в деревне Спасское городского округа Клин, завершены, оборудование вновь запустят вечером в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Планово-предупредительные работы в котельных идут в рамках подготовки энергосистемы округа к предстоящему отопительному сезону. Всего в городском округе Клин 64 котельные, из них 53 котельные отключались на срок от десяти до четырнадцати дней, три котельные отключались сроком на девять дней», — отметили в администрации округа.В целом в округе на сегодняшний день работы по подготовке котельных к осенне-зимнему сезону завершены на 70 процентов.
Ранее сообщалось, что в городском округе Клин начали формировать народную дружину.
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