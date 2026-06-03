В летних лагерях пройдут «Дни цифры» с обучением детей ИИ и кибербезопасности
Минцифры России информирует о проведении летом всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для учреждений детского отдыха и оздоровления «День цифры».
Организаторами мероприятия выступают Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» совместно с ведущими российскими организациями в области информационных технологий. Проект ориентирован на детей в возрасте от 7 до 17 лет и нацелен на формирование базовых навыков, необходимых для работы в цифровой экономике, а также на раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.
В преддверии летнего сезона 2026 года при содействии Благотворительного фонда «Вклад в будущее» были разработаны учебные материалы по искусственному интеллекту. В сотрудничестве с компанией ООО «Яндекс» подготовлены методические пособия по цифровой безопасности для детских лагерей. С материалами проекта можно ознакомиться по ссылке: урокцифры.рф/camp/organizer.
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