В Зарайске 6 июня проведут экофестиваль «Птичьи трели»
Экологический фестиваль «Птичьи трели» состоится на территории музея-усадьбы Ф.М. Достоевского Даровое в округе Зарайск в субботу, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Главной темой фестиваля станет многообразие лесных птиц в Подмосковье.
«Центральным событием мероприятия станет уникальная выставка живой коллекции птиц, обитающих в районе Зарайска. Экспозицию представит орнитолог Эдуард Галтвин. Посетители смогут прослушать его лекцию «Птица в природе и в доме» и задать интересующие вопросы», — говорится в сообщении.В программу фестиваля войдут также мастер-классы, посвящённые ловле птиц с помощью различных старинных орудий, а в фотозоне гостей будут ждать ручные сова и ворон.
Фестиваль начнётся в полдень. Вход свободный, возрастных ограничений нет.