Сервис расшифровки анализов на основе ИИ привлёк 62 000 подмосковных пациентов
Свыше 62 000 пациентов Московской области уже воспользоваться сервисом на основе искусственного интеллекта, который расшифровывает результаты лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сервис не только интерпретирует анализы, но и даёт рекомендации по выявленным отклонениям.
«Искусственный интеллект помогает быстро и понятно расшифровать результаты и подсказывает, на какие отклонения стоит обратить особое внимание. Мы запустили сервис в феврале, и он уже показал свою востребованность. За это время возможностью получить расшифровку лабораторных анализов с помощью ИИ воспользовались более 62 000 жителей Московской области», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как подчеркнули в министерстве, подобная расшифровка анализов носит рекомендательный характер и не исключает приёма медика. Решение о необходимости лечения может принять только лечащий врач.
Воспользоваться сервисом можно в приложении «Добродел Здоровье». Для этого нужно зайти во вкладку с результатами лабораторных исследований, и система автоматически их проанализирует.
Бесплатно скачать «Добродел Здоровье» можно в магазинах приложений своего цифрового устройства.