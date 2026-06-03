Сервис расшифровки анализов на основе ИИ привлёк 62 000 подмосковных пациентов

03 июня 2026, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 62 000 пациентов Московской области уже воспользоваться сервисом на основе искусственного интеллекта, который расшифровывает результаты лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Сервис не только интерпретирует анализы, но и даёт рекомендации по выявленным отклонениям.

«Искусственный интеллект помогает быстро и понятно расшифровать результаты и подсказывает, на какие отклонения стоит обратить особое внимание. Мы запустили сервис в феврале, и он уже показал свою востребованность. За это время возможностью получить расшифровку лабораторных анализов с помощью ИИ воспользовались более 62 000 жителей Московской области», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.