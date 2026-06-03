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Сервис расшифровки анализов на основе ИИ привлёк 62 000 подмосковных пациентов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 62 000 пациентов Московской области уже воспользоваться сервисом на основе искусственного интеллекта, который расшифровывает результаты лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Сервис не только интерпретирует анализы, но и даёт рекомендации по выявленным отклонениям.

«Искусственный интеллект помогает быстро и понятно расшифровать результаты и подсказывает, на какие отклонения стоит обратить особое внимание. Мы запустили сервис в феврале, и он уже показал свою востребованность. За это время возможностью получить расшифровку лабораторных анализов с помощью ИИ воспользовались более 62 000 жителей Московской области», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как подчеркнули в министерстве, подобная расшифровка анализов носит рекомендательный характер и не исключает приёма медика. Решение о необходимости лечения может принять только лечащий врач.

Воспользоваться сервисом можно в приложении «Добродел Здоровье». Для этого нужно зайти во вкладку с результатами лабораторных исследований, и система автоматически их проанализирует.

Бесплатно скачать «Добродел Здоровье» можно в магазинах приложений своего цифрового устройства.
Лора Луганская

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