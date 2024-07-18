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В пришкольных лагерях Волоколамского округа началась вторая смена

18 июля 2024, 13:24
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Вторая смена стартовала в двух лагерях дневного пребывания Волоколамского округа — в Привокзальной школе и школе в деревне Судниково, там отдохнут десять ребят, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Школьников ждут спортивные состязания, викторины и прочие интересные и полезные развлечения. Педагоги занимаются с ребятами в течение всего дня», — отмечается в сообщении.
Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что всего за летнюю оздоровительную кампанию текущего года в лагерях отдохнут свыше 800 детей из Волоколамского округа в возрасте от семи до пятнадцати лет.



Она также добавила, что лагеря с дневным пребыванием детей начали работать в Волоколамском округе 10 июня, последняя смена завершится 29 августа.

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#детский отдых
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#дети
Строительная готовность школы в красногорской деревне Сабурово превысила 85%
18 июля 2024, 13:58

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Пятницкие кварталы» у деревни Сабурово городского округа Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта превышает 85 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают внутренние инженерные сети, укладывают полы, штукатурят потолки и стены, устанавливают металлические двери и стеклопакеты, монтируют лифтовое оборудование и витражные системы. На пришкольной территории ведётся обустройство спортивных и игровых площадок, а также мест для отдыха», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 200 человек, используется восемь единиц спецтехники.

Открыть новую школу планируется 1 сентября.

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#красногорск
#министерство строительного комплекса мо
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В США научились делать сливочное масло из воздуха
Стартап из Калифорнии Savor разработал из воздуха альтернативу сливочному маслу
18 июля 2024, 12:48

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Стартап из Калифорнии Savor разработал экологичную альтернативу сливочному маслу. Компания научилась делать продукт из воздуха. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что новейшая технология позволяет построить молекулы жира, создавая цепочки углекислого газа, углерода и водорода. Ранее стартап анонсировал производство нового вида масла, созданного без участия животных.

По данным компании, углеродный след от ее продукта гораздо ниже, чем от традиционного. Уточняется, что на одну калорию альтернативного масла приходится менее чем 0,8 грамма углекислого газа — против 2,4 грамма на калорию обычного масла, жирность которого составляет 80%.

Выход нового вида масла на рынок планируется после 2025 года. Вкус продукта достаточно близок к обычному сливочному маслу.

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#сша
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В Подмосковье завершили строительство 14 тротуаров вдоль региональных дорог
18 июля 2024, 12:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Четырнадцать тротуаров общей протяжённостью около девяти километров построили вдоль региональных дорог в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по устройству тротуаров завершили, в частности, в Дмитровском, Одинцовском, Талдомском, Раменском, Наро-Фоминском и Дзержинском округах, а также в Истре, Красногорске, Щёлкове и Коломне», — отмечается в сообщении.
Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время обустройство свыше 39 километров новых тротуаров продолжается в 17 городских округах Московской области. Всего до конца года в Подмосковье планируют построить свыше 65 километров тротуаров.

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#подмосковье
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Врач раскрыла, когда вакцины от СПИДа будут доступны по ОМС
Врач Ладная: «Ленакапивара» — не сенсации, есть и другие препараты от ВИЧ
18 июля 2024, 12:19

Фото: istockphoto/CIPhotos

Американские ученые создали вакцину «ленакапивара», которая полностью защищает от ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал NEWS.ru. Препарат успешно прошел финальную стадию испытаний и доказал стопроцентную эффективность инъекции.
Известно, что для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей.

Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная в беседе с «Радио 1» сообщила, что такой препарат не является сенсацией.

«Таких препаратов много, и они очень эффективные, а это раздутая новость. Он новый — да, но подобных больше 30. Этот «ленакапивара», действительно, удобный в плане введения раз в полгода, но есть и другие, поэтому это, честно говоря, не сенсация», — сказала эксперт.

По ее словам, разработанный препарат также является лекарством от СПИДа, потому что терапевтический процесс одинаковый.

«СПИД — это ведь поздняя стадия ВИЧ. Лечение ВИЧ-инфекции предотвращает развитие СПИДа, а если он уже развился, то позволяет вернуть человека к нормальной жизни», — поделилась специалист.

Она добавила, что по такой высокой цене препараты не могут быть доступны по ОМС, однако все меняется: вакцины устаревают и падают в стоимости.

«Устаревшие препараты сейчас стоят очень дешево, но на новые препараты такая цена, потому что, конечно, фирмы хотят получить большой доход», — заключила Наталья Ладная.

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#лекарство
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В подмосковной деревне Павловское построят котельную
18 июля 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт построят в деревне Павловское городского округа Луховицы, работы должны завершить в 2026 году. Сейчас подряд на строительство выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную по адресу: деревня Павловское, улица Молодёжная, дом №5Б и поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 82 миллиона 805 тысяч 530 рублей, заявки принимаются до 31 июля.

Реализация проекта будет финансироваться из бюджетов Московской области и городского округа Луховицы.

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#луховицы
#строительство
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
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Смартфоны iPhone не попали в топ-5 по продажам в России
РБК: Продукцию Apple вытеснили из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России
18 июля 2024, 11:38

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Продукцию Apple вытеснили из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что в первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Tecno, Infinix, Samsung, Redmi, realme. Они вытеснили американскую Apple. Годом ранее она занимала 9,3% рынка. Samsung в рейтинге опустилась на пятую позицию. Однако Apple возглавила список лидеров в денежном выражении и вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен проект, обязывающий продавать телефоны и планшеты только с доступом к RuStore. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, что серьезные большие российские банки не могут человеку дать возможность скачать их приложение в App Store из-за запрета.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#телефоны
#интернет
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Жена Познера назвала враньем информацию о его госпитализации супруга
18 июля 2024, 11:29

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Супруга Владимира Познера рассказала, что он не был госпитализирован, сообщили в ТАСС.
Известный телеведущий Владимир Познер чувствует себя хорошо и в настоящее время находится на международном семинаре в Стамбуле. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его супруга Надежда Соловьева, опровергнув слухи о госпитализации.

«Это неправда! Он чувствует себя отлично! В данный момент он участвует в международном семинаре в Стамбуле», — заявила Надежда Соловьева.

Ранее появилась информация, что телеведущий Владимир Познер попал в больницу.

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#информация
#больница
#супруги
#журналист
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Автодорогу в Королёве ждёт капремонт
18 июля 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Автомобильную дорогу протяжённостью более 5,7 км в городском округе Королёв планируют капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщат пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт автомобильной дороги протяжённостью 5750 метров от Водопроводной аллеи до Калининградской улицы. Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 343 миллиона 917 тысяч 865 рублей 11 копеек. Заявки принимаются до 30 июля.

Капитальный ремонт автотрассы будет проводиться в рамках реализации госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплачиваться из бюджета Московской области.

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#комитет по конкуретной политике мо
#ремонт дорог
#королёв
#дороги
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Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
18 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/Mumemories

Конституционный суд РФ признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой. Об этом информирует РИА Новости.
Дело рассматривали по запросу Верховного суда Бурятии. Группа зоозащитников подала административный иск. Они посчитали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова, если за месяц их не забрали.

Верховный суд Республики Бурятия приостановил судебный процесс и направил в КС РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в деле норм федерального закона конституции.

Конституционный суд России допустил эвтаназию бездомных животных, однако мера должна применяться при ряде условий и в исключительных случаях.

В тексте постановления говориться, что она может осуществляться, если животное без владельца совершило нападение на человека, проявляет агрессивность, является носителем возбудителя опасной болезни.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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