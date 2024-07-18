В пришкольных лагерях Волоколамского округа началась вторая смена

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Вторая смена стартовала в двух лагерях дневного пребывания Волоколамского округа — в Привокзальной школе и школе в деревне Судниково, там отдохнут десять ребят, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Школьников ждут спортивные состязания, викторины и прочие интересные и полезные развлечения. Педагоги занимаются с ребятами в течение всего дня», — отмечается в сообщении.Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что всего за летнюю оздоровительную кампанию текущего года в лагерях отдохнут свыше 800 детей из Волоколамского округа в возрасте от семи до пятнадцати лет.
Она также добавила, что лагеря с дневным пребыванием детей начали работать в Волоколамском округе 10 июня, последняя смена завершится 29 августа.
Читайте также:
Волоколамский городской парк откроется после обновления 16 июля
Художник из Волоколамска создал бюст героя-танкиста Голуба
В волоколамском селе Ярополец установили кресты на купола Казанского храма
Лев Каштанов