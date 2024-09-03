В летний свадебный сезон в Подмосковье поженились около 20 тыс. пар

Фото: пресс-службе Минсоцразвития МО
В Подмосковье завершился летний свадебный сезон. За это время в регионе поженились около 20 тыс. пар, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«С начала года у нас связали себя узами брака свыше 33 тыс. пар. Почти 20 тыс. из них выбрали именно летний сезон. Главной особенностью сезона стали выездные локации для регистрации брака – усадьбы, парки и музеи. А для удобства мы запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций», – отметила зампред.Нововведение оказалось востребованным у молодожёнов и в этом сезон. Многие пары выбрали регистрацию брака на свежем воздухе – в парке «Патриот», Центральном парке культуры в Мытищах, парке им. В. Талалихина, в усадьбе «Гребнево» и в других местах.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, что работа выездных площадок будет продолжена с учётом погоды.
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Лора Луганская