Достижения.рф

Экс участница «Дома-2» Полина Малинина умерла от отравления наркотиками

Полина Малинина (Фото: Instagram*/polisha_malinina)

Бывшая участница телепроекта «Дома-2» Полина Малинина найдена мертвой в Нижнем Новгороде. Предварительно, причиной смерти является отравление наркотиками.



Как сообщает telegram-канал Mash, тело 24-летней девушки было найдено в квартире. Как оказалось, она три дня не выходила на связь с близкими. Предварительной причиной смерти является отравление наркотическими веществами.

Малинина являлась владельцем нижегородского филиала модельного агентства «MaryWay». Последнее попадало в новостные сводки, так как оно неоднократно было поймано на мошенничестве. Остальные точки агентства находятся в 10 городах России. Стоит отметить, что в прошлом году владелицу «MaryWay» Марию Бабкину арестовали в Москве. Как оказалось, женщина вымогала деньги за фиктивные пробы в сериале.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0