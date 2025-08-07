Экс участница «Дома-2» Полина Малинина умерла от отравления наркотиками
Бывшая участница телепроекта «Дома-2» Полина Малинина найдена мертвой в Нижнем Новгороде. Предварительно, причиной смерти является отравление наркотиками.
Как сообщает telegram-канал Mash, тело 24-летней девушки было найдено в квартире. Как оказалось, она три дня не выходила на связь с близкими. Предварительной причиной смерти является отравление наркотическими веществами.
Малинина являлась владельцем нижегородского филиала модельного агентства «MaryWay». Последнее попадало в новостные сводки, так как оно неоднократно было поймано на мошенничестве. Остальные точки агентства находятся в 10 городах России. Стоит отметить, что в прошлом году владелицу «MaryWay» Марию Бабкину арестовали в Москве. Как оказалось, женщина вымогала деньги за фиктивные пробы в сериале.
