Экс участница «Дома-2» Полина Малинина умерла от отравления наркотиками

07 августа 2025, 15:42

Полина Малинина (Фото: Instagram*/polisha_malinina)

Бывшая участница телепроекта «Дома-2» Полина Малинина найдена мертвой в Нижнем Новгороде. Предварительно, причиной смерти является отравление наркотиками.