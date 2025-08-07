Анастасия Миронова погасила долг в миллион рублей перед налоговыми органами

07 августа 2025, 15:31

Блогер Анастасия Миронова закрыла все долги перед днём рождения

Анастасия Миронова (Фото: Telegram / @mironovanastasiia)

Блогер Анастасия Миронова успешно погасила свою задолженность в размере миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой, сообщает издание «Постньюс».