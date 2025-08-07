Анастасия Миронова погасила долг в миллион рублей перед налоговыми органами
Блогер Анастасия Миронова закрыла все долги перед днём рождения
Блогер Анастасия Миронова успешно погасила свою задолженность в размере миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой, сообщает издание «Постньюс».
В начале августа стало известно о ее долге, который превышал миллион рублей.
3 августа Анастасия отметила свой 31-й день рождения и, как оказалось, за несколько дней до праздника смогла закрыть все свои финансовые обязательства.
Сообщается, что решение о погашении долгов было принято блогером в преддверии важной даты.
На данный момент у нее не осталось никаких задолженностей или неоплаченных налогов.
