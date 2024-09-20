В Серпухове проведут БОКСЗАБЕГ по двум маршрутам

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу, 21 сентября, участников спортивного мероприятия ждут различные соревнования и развлечения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Желающим принять участие в забеге нужно предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Официальное открытие состоится в десять утра, а старт бегунам дадут через час — в 11:00. Для участников подготовлены две дистанции — а четыре и на девять километров. Маршруты проложены по живописным местам города: от парка Олега Степанова до городского пляжа на Оке. Программой предусмотрены забеги для детей и для семейных команд», — говорится в сообщении.В рамках мероприятия организуют также показательные бои спортсменов, игры в пляжный футбол и волейбол, интерактивные спектакли, квизы и мастер-классы. Будут работать площадки для сдачи нормативов ГТО и игры в лазертаг, а завершится спортивный праздник концертом, на котором выступят известные российские исполнители.
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