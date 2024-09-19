В Серпухове создали отделение «Союза женщин России»

Фото: пресс-служба г. о. Серпухов
В городском округе Серпухов появилось местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Оно было создано на базе Серпуховского городского отделения организации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На первом собрании новой организации утвердили устав и избрали 11 членов Совета отделения. Срок полномочий совета – пять лет. Также были выбраны члены ревизионной комиссии.
С первых дней спецоперации женщины собирают гуманитарную помощь для бойцов, принимают участие в работе волонтёрских цехов по пошиву маскировочных сетей, пятиточечников и тактических носилок.
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«Серпуховскому отделению Союза женщин Подмосковья уже 20 лет. Активистки участвуют в десятках уникальных проектов, патриотических и общественных инициатив. Главное направление деятельности – семья», – говорится в сообщении.
С первых дней спецоперации женщины собирают гуманитарную помощь для бойцов, принимают участие в работе волонтёрских цехов по пошиву маскировочных сетей, пятиточечников и тактических носилок.
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Лора Луганская