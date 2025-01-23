В Лыткарине на месте снесённого здания детсада-заброшки разобьют парк

Аварийное здание детского сада снесли в 7-м квартале города Лыткарино. Постройка находилась рядом с историко-краеведческим музеем, теперь здесь разобьют парк, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажное здание детского сада общей площадью около 3 тысяч квадратных метров было построено в 70-х годах ХХ века. Позднее там располагался филиал частного вуза «Современная гуманитарная академия». Со временем постройка начала приходить в негодность. Здание вывели из эксплуатации, и долгое время оно пустовало. Жители Лыткарина обращались в «Добродел» с просьбой снести постройку и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.В результате заброшенный детский сад включили в список на ликвидацию. В четвёртом квартале 2024 года силами администрации округа Лыткарино здание было снесено. В этом году на освободившемся земельном участке появится парк с прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками и местами для проведения мероприятий.
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Лев Каштанов