В Лыткарине построят четырёхэтажный паркинг с магазинами

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Многоуровневый паркинг на 100 автомобилей с офисами и магазинами построят на улице Набережная в подмосковном Лыткарине, облик здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно проекту, паркинг представляет собой четырёхэтажное здание, его общая площадь составит около четырёх тысяч квадратных метров. На автостоянке можно будет разместить 100 автомобилей, а на первом этаже предусмотрены офисные и торговые помещения», — сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Отмечается, что въезд в паркинг будет расположен с западной стороны здания, а вход в магазины и офисы — с восточной.
Построить объект планируется в четвёртом квартале 2027 года.
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Лев Каштанов