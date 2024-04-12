В Одинцове снесли аварийное здание трансформаторной подстанции

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенное здание трансформаторной подстанции, находящееся в аварийном состоянии, снесли на Каштановой улице в городе Одинцово, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Трансформаторная подстанция по адресу: улица Каштановая, дом №12 представляла собой одноэтажное сооружение общей площадью 100 квадратных метров. Здание, расположенное рядом с жилыми домами, давно не использовалось по назначению и начало разрушаться. Постройку признали аварийной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.Здание обесточили и весной текущего года демонтировали. В настоящее время работы по сносу аварийной постройки завершены, территория очищена от строительного мусора. На освободившемся земельном участке планируются провести работы по благоустройству.
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