В Лыткарине снесли аварийный жилой дом, построенный более 90 лет назад

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный многоквартирный аварийный жилой дом снесли в лыткаринском микрорайоне №6, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь дома, построенного в 1930 году, составляла около 550 квадратных метров. Из-за аварийного состояния постройку включили с список на ликвидацию. Жильцов из восьми квартир дома расселили, после чего в первом квартале текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас землю, которую занимал снесённый дом, очистили от строительного мусора. В дальнейшем эту территорию планируется благоустроить.
Всего в городском округе Лыткарино было выявлено 45 ветхих построек, а также недостроев и самостроев. 29 объектов их этого списка снесли или достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в данном направлении продолжается.
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