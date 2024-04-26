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В Лыткарине снесли аварийный жилой дом, построенный более 90 лет назад

26 апреля 2024, 13:50
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Двухэтажный многоквартирный аварийный жилой дом снесли в лыткаринском микрорайоне №6, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь дома, построенного в 1930 году, составляла около 550 квадратных метров. Из-за аварийного состояния постройку включили с список на ликвидацию. Жильцов из восьми квартир дома расселили, после чего в первом квартале текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас землю, которую занимал снесённый дом, очистили от строительного мусора. В дальнейшем эту территорию планируется благоустроить.



Всего в городском округе Лыткарино было выявлено 45 ветхих построек, а также недостроев и самостроев. 29 объектов их этого списка снесли или достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в данном направлении продолжается.

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#мособлархитектура
#жилой дом
#аварийное жильё
Журналист Forbes Мингазов задержан по делу о фейках о ВС РФ
26 апреля 2024, 13:16

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Журналист российского Forbes Сергей Мингазов задержан сотрудниками правоохранительных органов в Хабаровске. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.
Как сообщило издание со ссылкой на адвоката обвиняемого Константина Бубона, в настоящее время он находится в следственном изоляторе. Против Мингазова возбуждено уголовное дело по «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды).

Уголовное преследование журналиста началось после его репоста в авторском телеграм-канале «Хабаровская Мингазета» информации, касающемся событий в городе Буча Киевской области Украины в феврале-марте 2022 года. Из-за того, что в деле присутствует отягчающий мотив «политической ненависти», Мингазову может грозить до десяти лет лишения свободы.

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* Признан иноагентом в РФ
#уголовное ук
#фейки
#вс журналист
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Поддержку подмосковных ветеранов СВО усилят благодаря фонду «Защитники Отечества»
26 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/zim286

В устав фонда поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «Защитники Отечества» внесён ряд изменений, позволяющий расширить сферы оказания помощи, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
В частности, теперь ветераны СВО смогут получить доплату от фонда для покупки технических средств реабилитации по электронному сертификату Социального фонда РФ. Это позволит приобретать более дорогое и высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, фонд получил право перечислять полученные пожертвования различным благотворительным организациям, помогающим демобилизованным военным и семьям погибших.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента России Владимира Путина в апреле прошлого года. За время работы фонд принял около миллиона обращений.

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#поддержка
#михаил мишустин
#россия
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Синоптик Шувалов рассказал, будет ли погода благосклонна в майские праздники
26 апреля 2024, 12:52

Фото: IStock/BrianAJackson

Впереди длинные праздничные выходные.
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья.
«Вы знаете, видимо, нам не придется жаловаться на погоду в праздничные выходные, она будет очень и очень благосклонной к жителям Москвы и Подмосковья. Дождями она поделится в ночь на субботу, в саму субботу будут дожди, даже интенсивные, кое-где с грозой. Но они закончатся. А в воскресенье, в понедельник, во вторник, у нас практически без осадков, то есть осадков не ожидается совсем. Температура будет около 20 градусов, 30 апреля даже выше 20 градусов, и только 1 мая на западе области могут покапать небольшие дожди, но на температурном режиме это не скажется», — сказал синоптик.

Праздничные выходные, по словам Шувалова, будут теплыми и солнечными!

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Стало известно, когда отключат отопление в Москве
Отопление в Москве отключат, когда среднесуточная температура будет не ниже 8°
26 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/Lazy_Bear

Завершение отопительного сезона в столичном регионе прекращается, когда среднесуточная температура будет сохраняться не ниже восьми градусов тепла. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
«В последние дни в Москве среднесуточная температура все же не соответствовала этим показателям. В отдельные дни температура превышала 20-градусные показатели, но в другие резко опускалась, то есть не было стабильности», — пояснил Крохин в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако уже в ближайшие дни в столицу придёт потепление, а местные власти будут ориентироваться по вопросу отключения отопления на текущие погодные условия и прогнозы синоптиков.

По словам Крохина, даже если в ближайшие дни среднесуточная температура будет выше восьми градусов, но в дальнейшем будет ожидаться похолодание, отопление в квартирах не отключат.

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«Великий пост»: Что можно и чего нельзя есть в Вербное Воскресенье
26 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/Maryna Iaroshenko

Вербное Воскресенье — важный церковный праздник. В текущем году его отметят 28 апреля. Этот день лучше всего отметить в кругу семьи и приготовить вкусный праздничный ужин из разрешённых продуктов.
«Несмотря на то, что Вербное Воскресенье — праздничный день, он не отменяет соблюдения Великого поста. Поэтому стоит воздержаться от так называемых скоромных продуктов, то есть от пищи, которая содержит жиры теплокровных животных. Не рекомендуется есть мясо млекопитающих и птиц», — пишет Общественная Служба Новостей.

Кроме того, не стоит использовать для приготовления блюд творог, сливки, молоко, кефир, сыр и яйца.

Также в период Великого поста нельзя злоупотреблять алкоголем, но в Вербное Воскресенье все-таки выпить бокал красного сухого вина.
При этом в Вербное Воскресенье можно употреблять в пищу любые постные блюда — от воды до рыбы. Можно есть любые овощи и корнеплоды. Они могут быть как сырыми, так и приготовленными. В этот день также разрешается использовать немного растительного масла, а это значит, что можно приготовить салат из свежих овощей и зелени.

В Вербное Воскресенье можно приготовить постный рыбный пирог или чебуреки с кальмарами. Кроме того, рыбу можно потушить или сварить из нее суп.

Также на праздничный стол 28 апреля можно поставить морепродукты и даже икру.

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#служба
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«Полномасштабная война»: Военэксперт объяснил цель захвата Кобринского района Белоруссии
Военэксперт Живов: ситуация, при которой НАТО введет войска в Беларусь, маловероятна
26 апреля 2024, 12:28

Фото: IStock/HUNG CHIN LIU

Александр Лукашенко заявил, что по данным спецслужб, оппозиция намерена захватить Кобринский район, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.
В беседе с «Радио 1» военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов сказал, что ситуация, при которой кто-то захватит отдельные районы Белоруссии и введёт войска НАТО, маловероятна.

«Россия и Белоруссия являются союзными государствами — это ключевой момент. Мы связаны договором о совместной обороне. В Белоруссии размещено российское военное оружие. Ситуация, при которой кто-то там захватит отдельные районы Белоруссии и введет войска НАТО, маловероятна. Возможно, план такой был у спецслужб западных стран, но он Белоруссией вскрыт и вряд ли реализуется», — прокомментировал эксперт.

Также военный блогер отметил, что цель оппозиции — ослабить Белоруссию и выбить Россию как ключевого союзника.

«Цель — конечно, ослабить Белоруссию и выбить Россию как ключевого союзника. Мы понимаем, что Беларусь граничит и с Украиной, и с Польшей, то есть это логически очень важный союзник для России и стран Прибалтики, соответственно, выключить его и изъять из схемы российских союзников, было бы для Запада предпочтительно. Мы с вами помним, что не так давно в Белоруссии была попытка государственного переворота после выборов, и какое-то внушительное количество оппозиционеров после покинуло Беларусь, разъехавшись по странам Прибалтики, Польше, Украине. Возможно, из них, действительно, западные разведки могли сделать не то, чтобы армию, а силу вторжения. Может, и гражданского вторжения. Вроде бы заехали граждане Белоруссии, а оказалось, что они все диверсанты», — сказал собеседник.

По словам Алексея Живова, нужды в российской мобилизации для отправки войск в Беларусь нет, потому что у Белоруссии есть своя армия.

«В этом нет нужды, у Белоруссии есть своя армия, порядка 100 тысяч человек, плюс она была существенно усилена, когда распался ЧВК «Вагнер», то есть часть военных специалистов, которые имеют большой опыт, находятся в Белоруссии и в том числе готовят саму белорусскую армию. Я не думаю, что нужно сейчас мобилизовывать и отправлять туда людей, Белоруссия сама с этой задачей спокойно справиться. В случае вторжения в Беларусь с любой другой стороны — это, конечно, будет полномасштабная война. Это тоже самое если противник вторгнется на территорию России», — поделился блогер.

Военный эксперт добавил, что условно Белоруссия сможет применять ядерное оружие, если что-то будет угрожать её целостности и государственности. Но будет она это делать или нет — это уже другой вопрос — открытый, заключил собеседник.

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#лукашенко
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Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год
Российские аналитики выяснили индекс шашлыка
26 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Oksana Starostina

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%.
По данным RT, в чьём распоряжении оказались данные исследования, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.

«Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%», — говорится в исследовании.

А вот стоимость на шашлык из курицы выросла на 25% и составила 339,96 рубля. При этом стоимость шашлыка из индейки увеличилась на 16% и составила 457,62 рубля.

Специалисты также обратили внимание и на цену на комплект шампуров, средняя цена которого составила 294,34 рубля, а мангал в среднем можно приобрести за 442,35 рубля, за уголь придется отдать примерно 213,24 рубля, а за средство для розжига — 126,05 рубля.
В рамках исследования специалисты проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.

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#рост
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Чистый четверг 2 мая 2024: в чем его суть и что запрещено
26 апреля 2024, 12:07

Фото: istock /Igor Klyakhin

В 2024 году Чистый четверг выпадает на 2 мая. В этот день принято совершать омовение, посещать службу в храме, а также наводить порядок в доме. О том, какие еще традиции существуют, и чего нельзя делать согласно церковным поверьям, расскажет редакция «Радио 1».

Великий пост 2024


В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая включительно. Первые шесть недель называют Святой четыредесятницей, а последняя неделя поста широко известна как Страстная седмица. Церковный устав предполагает ряд ограничений, которые верующие христиане должны соблюдать во время Великого поста.

В том числе накладывается запрет на употребление некоторых продуктов, как правило, это пища животного происхождения.


Страстная неделя или страстная седмица в 2024 году


Страстной неделей называют дни, которые предшествуют Пасхе. В 2024 году страстная седмица начинается с 29 апреля и продолжится до 4 мая включительно. Православные христиане в эти дни вспоминают о земной жизни Иисуса Христа, его лишениях, прощении, погребении.

Вербное воскресенье 2024


Вербное воскресенье отмечается за одну неделю до наступления светлого праздника Пасхи. В 2024 году оно выпадает на 28 апреля. Торжество утверждено церковью в честь Входа Господня в Иерусалим. Согласно церковному преданию, воскресшего Христа шумно встречали верующие при его въезде в Иерусалим, бросая на дорогу пальмовые ветви.

В России пальмовые ветви заменены на веточки вербы, которые первыми расцветают весной и символизируют начало новой жизни.

Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника
Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника


Православная Пасха в 2024 году


В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Утром в после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами и куличами обмениваются родные и знакомые.


Чистый четверг: что такое


Чистый четверг — это народное название Великого четверга, четвертого дня Страстной седмицы Великого поста Во время страстной недели верующие посещают церковные торжества и богослужения. Одним из самых значимых дней на неделе является Чистый четверг. В этот день вспоминают о Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Евхаристии (благодарения).

В этот день начинается активная подготовка к грядущей Пасхе. Верующие убирают дома, пекут куличи, красят яйца.


Суть Чистого четверга для православных


Для верующих христиан Чистый четверг – это день очищения от всех грехов. Считается, что в этот день сын Божий установил одно из главных церковных таинств – причастие. Сначала состоялась трапеза, где они вкушали хлеб и вино.


Что принято делать в Чистый четверг


В Чистый четверг принято наводить порядок в доме и совершать обряд омовения. Омовение стоит совершать не вечером, а рано утром – перед восходом солнца. Кроме того, согласно традиции, умывать лицо нужно из серебряной посуды (можно даже из ложки). После умывания и купания приступали к генеральной уборке в доме – вытирали пыль, мыли полы и окна.

Также в Чистый четверг следует пересчитать деньги. Такая традиция приманивала богатство и благополучие. Проводить такой обряд следует три раза в день: перед восходом солнца, в полдень и после заката.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

Что нельзя делать в Чистый четверг


Так как Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста, запрещается посещать любые увеселительные мероприятия. Нельзя венчаться, жениться, праздновать дни рождения, употреблять алкоголь, есть мясо и молочные продукты.

Как отмечают Чистый четверг в разных странах


Чистый четверг справляют не только православные верующие из России. Религиозные шествия проходят в этот день в Испании, Греции, Франции, Англии, Финляндии и Италии. В каждой стране существуют свои обычаи, связанные с празднованием церковного торжества.

В Греции, например, выпекают специальный хлеб, который подается к обеду. Считается, что он помогает очиститься от грехов. Во Франции люди омывают друг другу ноги в этот день, а в Англии принято заниматься благотворительностью.

В Италии принимают гостей, угощая их супом из мидий и хлебом с розмарином и изюмом.

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Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать
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Расписание поездов Ленинградского направления изменится в конце апреля и начале мая
26 апреля 2024, 12:03

Фото: istock /Igor Klyakhin

График движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится 28-29 апреля и 2-7 мая из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанные периоды запланированы работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между станциями Подсолнечная и Клин, а также обновление пути на станции Терешкино», — говорится в сообщении.
В связи с работами будет изменено расписание электричек на участках Москва — Конаково, Москва — Тверь, а также Тверь — Торжок. У некоторых пригородных поездов отменят ряд остановок, часть электричек временно отменят.

Актуальное расписание размещается на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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