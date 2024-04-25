В Люберцах демонтировали незаконно установленный торговый павильон

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Ларёк для торговли пивом, установленный без разрешения на строительство, снесли на улице Южная в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«У собственника торгового павильона не было разрешения на строительство данного объекта, а земельный участок, на котором располагался ларёк, не был оформлен в собственность», — отмечается в сообщении.Павильон демонтировали в рамках реализации областной программы по приведению объектов потребительского рынка Подмосковья в соответствие с нормами.
Всего в регионе было выявлено свыше 1,3 тыс. проблемных торговых объектов более чем в 50 округах. Сотрудники муниципальных администраций проводят личные встречи с предпринимателями и предлагают либо перейти на другую торговую площадку, либо узаконить торговую точку и привести в порядок фасад.
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Лев Каштанов