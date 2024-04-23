В округе Воскресенск снесли полуразрушенное здание заправки газовых баллонов

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Бесхозное полуразрушенное кирпичное здание, ранее использовавшееся как заправочный пункт газовых баллонов, снесли в рабочем посёлке имени Цюрупы в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное здание площадью около 60 квадратных метров находилось рядом с домом №4 на Канатной улице. Его не использовали более 15 лет, постройка разрушалась, а территория была замусорена. Здание портило облик улицы и было опасно для здоровья и жизни людей, поэтому его было решено снести», — говорится в сообщении.В апреле этого года силами администрации округа постройку снесли, участок уже очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.
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