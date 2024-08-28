В Лыткарине ввели в эксплуатацию три новостройки более чем на 700 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Три новых корпуса, построенных на территории жилого комплекса «Гармония Парк» в Лыткарине, ввели в эксплуатацию, в новостройках расположено 768 квартир сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые корпуса вмещают 768 квартир, общая жилая площадь новостроек составляет свыше 23 тысяч квадратных метров. Квартиры здесь разных планировок и типов: от студий до двухкомнатных квартир евроформата», — говорится в сообщении.Всего по проекту в ЖК «Гармония Парк» входит шесть семнадцатиэтажных корпусов с подземным паркингом и помещениями под кладовки. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения — под магазины, сервисные и бытовые службы, кафе и пр. Кроме того, на территории ЖК завершают строительство школы на 270 учеников.
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Лев Каштанов