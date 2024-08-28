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В Лыткарине ввели в эксплуатацию три новостройки более чем на 700 квартир

28 августа 2024, 09:29
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Три новых корпуса, построенных на территории жилого комплекса «Гармония Парк» в Лыткарине, ввели в эксплуатацию, в новостройках расположено 768 квартир сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Новые корпуса вмещают 768 квартир, общая жилая площадь новостроек составляет свыше 23 тысяч квадратных метров. Квартиры здесь разных планировок и типов: от студий до двухкомнатных квартир евроформата», — говорится в сообщении.
Всего по проекту в ЖК «Гармония Парк» входит шесть семнадцатиэтажных корпусов с подземным паркингом и помещениями под кладовки. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения — под магазины, сервисные и бытовые службы, кафе и пр. Кроме того, на территории ЖК завершают строительство школы на 270 учеников.

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В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов
28 августа 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Три школы и три детских сада в городском округе Щёлково вошли в программу по капитальному ремонту на 2025 год. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании глава округа Андрей Булгаков, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детсадами. Это первые корпуса школ №21 и №24, лицей №14, и детские сады, которые являются структурными подразделениями школ №№16, 21 и 10», — сказал Андрей Булгаков.
Он также отметил, что к новому учебному году округ подходит с новой школой в Медвежьих Озёрах и двумя капитально отремонтированными школами: №3 и №13.

Кроме того, в текущем году в округе откроют четыре новых пришкольных стадиона: в гимназии №2, новом корпусе школы №19, а также в школах №№13 и 24.

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В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения полетов
28 августа 2024, 10:03

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены с 09:00 мск. Согласно информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Примечательно, что самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары. На данный момент иные подробности не называются.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с 07:00 мск среды, 28 августа. По предварительным данным, присутствует угроза атаки вражеских беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ограничения
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С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 3,6 тыс. машин
28 августа 2024, 09:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 3,6 тыс. машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Всего за неделю на штрафные стоянки было перемещено 3580 неправильно припаркованных автомобилей. Это на 22 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали в городском округе Красногорск — 321. Второе место в недельном антирейтинге занял округ Мытищи, где на штрафстоянку увезли 311 автомобилей. На третьем месте оказался Ленинский округ с результатом 297 эвакуированных машин. Четвёртое место антирейтинга занял округ Химки: 296 эвакуированных автомобилей. А замыкает пятёрку Пушкинский округ с 235 увезёнными машинами.

Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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На Земле началась магнитная буря класса G2
Синоптик Леус: на Земле началась средняя магнитная буря класса G2
28 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/murat4art

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал специалист.

По его словам, она будет недолгой и не станет усиливаться по интенсивности.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Уровни магнитных бурь классифицируются по пятибалльной шкале, где каждый уровень соответствует определённой интенсивности геомагнитного возмущения.

Ранее врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.

До этого завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.

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Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников
28 августа 2024, 08:20

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с утра среды, 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что аэропорт приостановил работу с 07:00 мск. По предварительным данным, ограничение работы воздушной гавани связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов, что является их главным приоритетом. Другие подробности на данный момент не разглашаются.

Предыдущее ограничение работы международного аэропорта Казани произошло 10 июня текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#росавиация
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В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов
28 августа 2024, 07:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 сентября вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а для должностных лиц — до 30 000 рублей. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости.
Кроме того, депутат отметил, что ранее был принят закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забывают свою социальную карту.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который устанавливает административные штрафы в размере до 30 000 рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.

Соответствующий закон предусматривает установление административной ответственности в случае принудительной высадки из трамвая, автобуса или троллейбуса инвалида I группы, который едет без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.

До этого депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 000 рублей в месяц. Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов.

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Фигуранты дела о поставке бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей
28 августа 2024, 07:29

Фото: iStock/blinow61

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от МО РФ не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости.
До этого сообщалось, что Басманный районный суд арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что сотрудниками ГК «Пикет» было совершено хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Отмечается, что было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

«В результате своих действий путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее было объявлено, что обвиняемые использовали деньги государственного контракта для приобретения долей в пяти компаниях и недвижимости.

По данным агентства, общество с ограниченной ответственностью «ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра, а также тремя земельными участками. Помимо этого, у компании имеются денежные средства на 22 банковских счетах.

Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России отмечают Успение Богородицы
28 августа 2024, 07:28

Фото: iStock/sedmak

Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников.
Как гласит легенда, перед смертью Богородица проживала в Иерусалиме и часто приходила на Голгофу, где был распят её Сын. Во время одной из молитв там к ней явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре Спаситель заберёт её в Царствие Небесное. В доказательство своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.

Когда пришло время умирать Богородице, все апостолы, кроме Фомы, собрались в Иерусалиме. Они принесли её тело в Гефсиманский сад, где много лет назад умерла её мать, праведная Анна. Во время похорон к апостолам явился сам Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.

Через три дня в город приехал апостол Фома. Другие ученики рассказали ему о том, что видели, и он попросил убрать камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то увидели, что тела нет. Господь воскресил Богородицу и забрал её в Рай.

Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь
Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь

Праздник Успения Богородицы является одним из двенадцати самых важных для христиан, но в первые века этот праздник не отмечали.

Богослужебная жизнь развивалась на протяжении долгого времени, и не сразу удалось выработать определенную форму почитания. Поэтому праздник Успения стал общецерковным только спустя некоторое время. Но Богоматерь всегда была почитаема.

В день торжества не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, однако повседневный бытовой труд считается уместным. В праздник Успения верующие обычно посещают храм, молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. После службы они собираются за общим столом.

Этот день не является постным, но если он приходится на среду или пятницу, то из скоромной пищи дозволяется употреблять только рыбу и немного вина.

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В Госдуме захотели увеличить отпуск некоторым россиянам
В Госдуме хотят увеличить отпуск представителям стрессовых профессий
28 августа 2024, 04:59

Фото: istock/FTiare

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Проект предусматривает добавление дополнительных дней отпуска для тех, чья работа связана с высоким уровнем стресса, чтобы улучшить условия труда и поддержать психическое здоровье работников. Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить более качественный отдых и снизить риск профессионального выгорания среди таких специалистов. Об этом сообщает ОТА Новости.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.

Ранее сообщалось, что общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

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