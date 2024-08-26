В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

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Председатель комитета ГоД по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете» заявил, что в России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, уже в следующую сессию начнется обсуждение нескольких новых программ. С их помощью упростят приобретение жилья для граждан и позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах.
Он отметил, что прежде всего это касается промышленности. По его мнению, необходимо обеспечить льготные условия для ценных специалистов, а именно для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Помимо этого, есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.
Он отметил, что, несмотря на прекращение действия старой льготной ипотеки в России, должны появиться новые меры поддержки для тех, кто хочет приобрести жилье. По его словам, основная цель заключается в том, чтобы сделать эти меры четко регламентированными и более структурированными, чтобы избежать неконтролируемого спроса и перегрева рынка.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что прежде всего это касается промышленности. По его мнению, необходимо обеспечить льготные условия для ценных специалистов, а именно для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Помимо этого, есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.
Он отметил, что, несмотря на прекращение действия старой льготной ипотеки в России, должны появиться новые меры поддержки для тех, кто хочет приобрести жилье. По его словам, основная цель заключается в том, чтобы сделать эти меры четко регламентированными и более структурированными, чтобы избежать неконтролируемого спроса и перегрева рынка.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова