В Литве задержали первый автомобиль с российскими госномерами

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Литовские таможенники сообщили о первом случае конфискации легкового автомобиля с регистрационными номерами Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-службе таможни.
Транспортное средство зарегистрировано на имя гражданки Российской Федерации. В момент конфискации ее не было в салоне автомобиля. Водитель — молдованин, прибывший в Литву из Белоруссии на Audi Q7 с номерами Тульской области. Мужчина сообщил, что не знал о введенных в Литве нормах о запрете автомобилям с российскими госномерами передвигаться по территории страны.
Ранее власти Литвы сообщали, что с 11 марта не покинувшие территорию республики машины с российскими госномерами подлежат конфискации. В числе исключений значится лишь дипломатический транспорт и автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно.
По факту нарушения был составлен протокол, а автомобиль, оценённый в 41,7 тысяч долларов, конфискован.
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Ранее власти Литвы сообщали, что с 11 марта не покинувшие территорию республики машины с российскими госномерами подлежат конфискации. В числе исключений значится лишь дипломатический транспорт и автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно.
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Мария Федоровцева